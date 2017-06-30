Москалькова сообщила, когда займется делом осужденной на Украине россиянки

КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости, Ирина Дурницына. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может обратиться к своей украинской коллеге по поводу осужденной в Харькове гражданки России Ларисы Чубаровой в случае обращения к ней самой осужденной или ее родственников, сказала Москалькова.

Киевский районный суд Харькова накануне приговорил к 11 годам заключения бывшего коменданта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, гражданку РФ Ларису Чубарову. Суд признал ее виновной в участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства. По информации прокуратуры Харьковской области, Чубарова занимала должность коменданта нескольких населенных пунктов Донецкой области, находящихся под контролем ополченцев.

"Я обращаюсь в том случае, когда ко мне обращается пострадавшая сторона. Таков федеральный конституционный закон. Если ко мне поступит обращение, я обязательно буду подключаться к этим вопросам", — сказала Москалькова журналистам.

Она отметила, что с украинским омбудсменом Валерией Лутковской у нее постоянный контакт.

"(В четверг) я ей направила письмо по поводу задержанного российского гражданина (Виктора Агеева) по ситуации в Луганске", — добавила она.

Москалькова сообщила, что в прошлом году к ней обратились родственники военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые были похищены СБУ на границе с Крымом.

"Я посетила в городе Николаеве следственный изолятор, где они находятся. Мы помогли этим обвиняемым, а ныне подсудимым в предоставлении им адвокатской помощи. Сегодня идет суд в Киеве", — пояснила она.

По словам Москальковой, очень большой проблемой в подобных случаях является наличие у таких людей второго гражданства.

"Украина считает их гражданами Украины, а мы – гражданами России. И в таком случае Украина не допускает к этим гражданам нашего консула для оказания помощи", — сказала она, отметив, что занимается решением данного вопроса.