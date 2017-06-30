Продюсер CNN назвал американских избирателей "тупыми как пробка"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Основатель проекта Project Veritas Джеймс О'Киф опубликовал новое видео с компроматом на сотрудников телеканала CNN.

На этот раз на скрытую камеру попал продюсер канала Джимми Карр, который назвал американских избирателей "тупыми как пробка".

​"Мы все признаем, что он (Трамп — ред.) — клоун, что он до смешного не готов к этой работе, у него очень плохо получается, он не отвечает главным интересам Америки. Мы считаем, что он просто псих", — говори он.

"Но разве это честно — ставить под сомнение умственный способности американских избирателей", — спрашивает его автор видео.

"Да. Они же тупые как пробка", — отвечает он.

Это уже третье разоблачение Project Veritas за эту неделю. В первом ролике старший продюсер CNN Джон Бонифилд называет историю о "вмешательстве" России в американские выборы "чушью", во втором ведущий Вэн Джонс называет ее же "бургером ни с чем" ("пустышкой" — ред.).

В интервью Sputnik International представители Project Veritas призвали американские СМИ первого эшелона "перестать врать". В противном случае их пообещали "взять за глотку" и ловить на лжи.