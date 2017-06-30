В Германии иностранным госдеятелям запретили вести предвыборную агитацию

БЕРЛИН, 30 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правительство ФРГ запретило иностранным государственным деятелям вести предвыборную агитацию в стране, разрешение на выступление будет приниматься в индивидуальном порядке на уровне кабмина Германии, заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Он сослался на циркулярную ноту, которую внешнеполитическое ведомство направило в пятницу всем аккредитованным в Берлине дипломатическим представительствам. Запрет распространяется на выступления госдеятелей из стран, не входящих в ЕС, если они происходят менее чем за три месяца до проведения выборов в этих странах.

"Для выступлений представителей иностранных правительств на мероприятиях в Германии, которые ориентированы на избирателей из этих государств, в принципе будет необходимо разрешение правительства. Тот, кто хочет выступить, должен предварительно заявить об этом, направить соответствующий запрос в МИД ФРГ, который мы будем обсуждать совместно на уровне правительства. Разрешение в принципе не будет выдано, если выступление запланировано менее чем за три месяца до даты выборов или проведения голосования в стране", — сказал Шефер.

В разъяснении на сайте МИД говорится, что в период, когда выборы не проводятся, запрос должен быть представлен "в виде вербальной ноты в МИД за десять дней до мероприятия", а сама выдача разрешения будет связана "с уровнем внешнеполитических отношений", данное одобрение также не заменяет "юридически необходимые разрешения регулирующих органов".

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с проживающими в Германии турками, запрос о проведении которой в рамках его визита на саммит G20 был направлен Анкарой, не соответствует повестке мероприятия, добавив, что, несмотря на все вышесказанное, Эрдоган — важный гость на G20. Министр подчеркнул, что живущие в Германии турки — часть общества, многие имеют немецкое гражданство, поэтому "конфликты других стран не нужно привозить в Германию". Саммит G20 пройдет 7-8 июля в немецком городе Гамбург.

Анкара в ответ раскритиковала позицию Берлина, назвав комментарии "некоторых политиков в Германии… неприемлемыми".

Это не первый случай, когда власти европейских стран, в которых проживает значительная турецкая диаспора, отказывают Анкаре в проведении агитации на своей территории. В марте, когда Турция готовилась к референдуму о поправках в конституцию, разгорелся скандал, в связи с тем, что власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения.