В ООН призвали власти Венесуэлы уважать права митингующих

ЖЕНЕВА, 30 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает правительство Венесуэлы уважать конституцию страны и право жителей на собрание, заявил журналистам в пятницу официальный представитель структуры Руперт Колвилл.
Колвилл отметил, что его управление озабочено сообщениями об убийствах мирных граждан во время демонстраций, обысках в домах без ордеров и задержаниях людей для того, чтобы не дать им принять участие в акциях протеста.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также озабочено решением властей Венесуэлы от 28 июня начать процесс отстранения генерального прокурора от должности, заморозить ее счета в банке и запретить ей покидать страну. По словам Колвилла, это подрывает независимость поста генпрокурора.
Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во вторник угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали произошедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей.