В ООН призвали власти Венесуэлы уважать права митингующих

ЖЕНЕВА, 30 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает правительство Венесуэлы уважать конституцию страны и право жителей на собрание, заявил журналистам в пятницу официальный представитель структуры Руперт Колвилл.

"Мы призываем все ветви власти Венесуэлы уважать конституцию и верховенство права, а правительство — обеспечить и гарантировать право на свободу мирного собрания и свободу выражения мнения. Мы также призываем население Венесуэлы использовать только мирные пути для того, чтобы их голос был услышан, и все стороны призываем отказаться от насилия в отношении оппонентов", — сказал он.

Колвилл отметил, что его управление озабочено сообщениями об убийствах мирных граждан во время демонстраций, обысках в домах без ордеров и задержаниях людей для того, чтобы не дать им принять участие в акциях протеста.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также озабочено решением властей Венесуэлы от 28 июня начать процесс отстранения генерального прокурора от должности, заморозить ее счета в банке и запретить ей покидать страну. По словам Колвилла, это подрывает независимость поста генпрокурора.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших достигло 77 человек.

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во вторник угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали произошедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей.