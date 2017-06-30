В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанным на Украине россиянином

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Обеспечение защиты интересов в случае с захваченным на Украине представителем Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Виктором Агеевым — не вопрос Кремля, это делается, как правило, по дипломатическим каналам, но все необходимые меры будут приняты, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В четверг Песков заявил, что Россия в случае с захваченным на Украине представителем Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Виктором Агеевым предпримет меры защиты, как это делает в отношении всех своих граждан.

"Вы знаете, что обычно по дипломатическим каналам защищают законные юридические интересы наших граждан за рубежом, поэтому собственно в ежедневной своей деятельности Кремль этим не занимается. Но с другой стороны, никаких сомнений, конечно, быть не должно — все, что законом предписывается, — я имею в виду меры по защите интересов — они будут реализовываться", — сказал Песков в ответ на вопрос, какие в Кремле видят варианты решения этой проблемы.

Отвечая на вопрос о том, является ли "перед встречей президентов РФ и США это доказательством российского военного присутствия на востоке Украины", Песков отметил, что не думает, что "эта тема имеет какое-то отношение к встрече с (лидером США Дональдом) Трампом". "Это первое. И второе – что касается этих утверждений, то я приглашаю вас все-таки прислушиваться к заявлениям министерства обороны. И если есть какие-то вопросы на этот счет — прояснять там", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что захваченный украинскими диверсантами Виктор Агеев добровольно вступил в ряды Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

В Луганске говорили, что два ополченца самопровозглашенной ЛНР были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе 24 июня в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Виктор Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева: он был уволен в запас в мае 2016 года, а информация о службе по контракту не соответствует действительности.