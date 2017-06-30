В ООН назвали требования закрыть "Аль-Джазиру" атакой на свободу слова

ЖЕНЕВА, 30 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Требование запретить вещание телеканала "Аль-Джазира", чья штаб-квартира находится в Катаре, является неприемлемой атакой на свободу выражения мнения и совершенно необоснованно, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". На выполнение всех требований Дохе дается десять дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их. Срок выполнения этих требований истекает в понедельник.

"Смотрите вы его или нет, любители или нет, соглашаетесь с редакционной позицией или нет, "Аль-Джазира" на арабском и на английском языках является легитимным СМИ с миллионами телезрителей. Требование закрыть телеканалы в нашем понимании является неприемлемой атакой на свободу выражения мнения", — сказал он.

Колвилл подчеркнул, что если у государств есть проблемы с телеканалом, они имеют право публично их обсуждать. Однако требование о закрытии этих каналов "является исключительным, беспрецедентным и совершенно необоснованным".

"Если это действительно произойдет, будет открыт ящик Пандоры, когда сильные государства или группы государств серьезно подрывают право на свободу выражения мнения в других государствах и в своем собственном", — добавил он.

По словам Колвилла, Верховный комиссар ООН по правам человека вновь призывает Катар, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет предпринять меры для решения проблемы мирным путем, в соответствии с законом, без негативного влияния на права человека их собственных граждан и жителей других государств.