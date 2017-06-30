В Ливии завершилась операция по ликвидации смертников на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 30 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Рейды ливанских военных в лагеря сирийских беженцев в пограничном городе Эрсаль завершились ликвидацией четырех смертников, один гражданский погиб, сообщается в заявлении командования армии Ливана.

Ранее в пятницу сообщалось, что семеро ливанских военнослужащих получили ранения в результате атаки террористов-смертников на границе с Сирией.

"Во время рейда в лагере "Нур" один смертник подорвал себя рядом с военным патрулем, что привело к легким ранениям трех солдат. Также удалось обнаружить и ликвидировать четыре взрывных устройства", — говорится в полученной РИА Новости копии заявления.

Ливанские военные также сообщили, что один террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с семьей беженцев. В результате чего один ребенок получил ранения, не совместимые с жизнью. Второй рейд одновременно проводился в лагере "Аль-Кария" тоже в Эрсале. Один смертник привел в действие взрывное устройство, второй террорист бросил в военный патруль гранату, в результате чего четыре солдата получили ранения.

Ливанская армия в пятницу утром начала рейды в лагерях сирийских беженцев в Эрсаль с целью задержания граждан, имеющих связи, по данным военной разведки, с террористическими группировками и боевиками, которые отсиживаются в горной местности на сирийско-ливанской границе.

Террористические группировки на протяжении всего сирийского конфликта активно используют труднодоступный горный рельеф на ливано-сирийской границе для контрабанды оружия, переброски новых боевиков и для организации тренировочных лагерей и складов с оружием. После того, как был освобожден ряд пограничных селений, сирийская армия полностью взяла под контроль большую часть границы, что ожесточило противостояние между террористами за оставшиеся нелегальные пограничные переходы в основном в районе ливанского города Эрсаль.