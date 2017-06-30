Киев заявил, что генсек НАТО обещал Украине политическую поддержку

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Киеву дальнейшую политическую поддержку и сотрудничество с альянсом, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Украины.

Ранее в пятницу миссия Украины при альянсе сообщила, что министр обороны страны Степан Полторак проводит встречу генсеком НАТО в Брюсселе.

"Во время встречи Йенс Столтенберг отметил продолжение политической поддержки и сотрудничества с Украиной и сообщил о планах визита в ближайшее время Североатлантического совета НАТО в рамках празднования 20-й годовщины подписания хартии об особом партнерстве Украины с НАТО. В рамках визита предусмотрено проведение ряда мероприятий с участием руководства государства", — сообщили в Минобороны по итогам встречи.

В свою очередь Полторак, по данным Минобороны, сообщил присутствующим о текущей ситуации с безопасностью в Донбассе, событиях, связанных с обстрелом миссии ОБСЕ в районе Попасной, а также об активизации диверсионной деятельности в стране.

"Все, что происходит на Украине, будет всегда находиться на первых позициях повестки дня альянса", — приводит слова Столтенберга пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Рада также приняла документ, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.