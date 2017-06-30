БЕРЛИН, 30 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкий бундестаг одобрил в пятницу закон о "браке для всех", который предусматривает полное признание однополых браков в Германии. Закон еще должен быть утвержден бундесратом и подписан президентом Германии, ожидается, что он вступил в силу в конце года.

За проголосовали 393 депутата, против — 226, четверо воздержались. Однополые браки ранее были легализованы примерно в десяти странах Европы, в том числе в таких крупных как Великобритания, Франция и Испания.

Ранее председатель Христианско-демократического союза, действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что голосование должно проходить "по совести", партийные дисциплинарные ограничения в отношении депутатов, участвующих в голосовании, были сняты. В результате 75 депутатов от многолетнего альянса партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), традиционно выступавшего против признания однополых браков, проголосовали за закон, в том числе глава ведомства канцлера Петер Альтмайер и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

История законопроекта

Сама Меркель заявила, что голосовала против законопроекта, так как в ее представлении брак — это союз мужчины и женщины. Канцлер выразила надежду, что решение бундестага добавит "социального мира и единства" в жизнь немецкого общества.

Гомосексуальные пары в Германии могли оформить свои отношения с 2001 года только в так называемом "зарегистрированном гражданском партнёрстве".

С 1 января 2005 года однополые пары, состоящие в подобном партнёрстве, получили ограниченное право на усыновление детей при условии, что между ребёнком и одним из родителей существует кровное родство. В 2013 году конституционный суд постановил, что усыновление может распространяться и на неродных детей, усыновленных одним из родителей.

Меркель заговорила о совести

Вопрос о полном приравнивании однополых браков с союзами между гетеросексуальными парами поднимался в бундестаге неоднократно. Одобренный в пятницу законопроект был внесен в бундесрат (федеральный совет, в который входят представители правительств 16 регионов Германии) в ноябре 2015 года партиями "Левые" и "Зеленые". С тех пор было предпринято около 30 попыток его утвердить, но каждый раз большинством голосов инициатива отклонялась. В результате законопроект был внесен в повестку последнего пленарного заседания бундестага этого созыва в пятницу голосами "Левых", "Зеленых" и Социал-демократической партии Германии.

О том, что на будущем голосовании о легализации однополых браков депутаты могут принимать решение самостоятельно, "решение по совести", не ориентируясь на партийные дисциплинарные ограничения, Меркель неожиданно заявила, выступая 26 июня на ток-шоу, организованном женским журналом Brigitte.

Согласно ранее проведенным социологическим опросам, в поддержку однополых браков выступали более 80% граждан Германии, и заявление Меркель было воспринято, как часть предвыборной программы, ориентированная на получение голосов граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем тут же потребовала от своих партнеров по правящей коалиции голосования по законопроекту. Шульц заявил журналистам 27 июня, что законопроект должен появиться до завершения работы нынешнего коалиционного правительства, так как "брак для всех — это отлитая в законе реальность".

Выборы в Германии состоятся 24 сентября.

Противники закона

Несмотря на то что решение бундестага было встречено аплодисментами и слезами восторга части депутатов и приглашенных гостей, ряд политиков выразили непонимание и даже протест в связи с принятием закона.

В частности, глава группы Христианско-социального союза в бундестаге Герда Хассельфельд выразила недоумение, выступая на дебатах

перед голосованием, в связи с "легкомысленным отношением" к содержанию Основного закона Германии, который описывает брак как союз мужчины и женщины, подчеркнув, что в результате подобного союза "должны появляться дети", и именно это является основанием для государственной поддержки семьи и наделении брака всеми правами.

Не представленная в бундестаге партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" назвала принятие закона "социальной ошибкой" и нарушением "буржуазно-консервативных ценностей". По словам вице-председателя партии Александера Гауланда, "Альтернатива для Германии" планирует направить иск в конституционный суд в связи с легализацией однополых браков.