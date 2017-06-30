БЕРЛИН, 30 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкий бундестаг одобрил в пятницу закон о "браке для всех", который предусматривает полное признание однополых браков в Германии. Закон еще должен быть утвержден бундесратом и подписан президентом Германии, ожидается, что он вступил в силу в конце года.
Ранее председатель Христианско-демократического союза, действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что голосование должно проходить "по совести", партийные дисциплинарные ограничения в отношении депутатов, участвующих в голосовании, были сняты. В результате 75 депутатов от многолетнего альянса партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), традиционно выступавшего против признания однополых браков, проголосовали за закон, в том числе глава ведомства канцлера Петер Альтмайер и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.
История законопроекта
Гомосексуальные пары в Германии могли оформить свои отношения с 2001 года только в так называемом "зарегистрированном гражданском партнёрстве".
С 1 января 2005 года однополые пары, состоящие в подобном партнёрстве, получили ограниченное право на усыновление детей при условии, что между ребёнком и одним из родителей существует кровное родство. В 2013 году конституционный суд постановил, что усыновление может распространяться и на неродных детей, усыновленных одним из родителей.
Меркель заговорила о совести
Согласно ранее проведенным социологическим опросам, в поддержку однополых браков выступали более 80% граждан Германии, и заявление Меркель было воспринято, как часть предвыборной программы, ориентированная на получение голосов граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Выборы в Германии состоятся 24 сентября.
Противники закона
Несмотря на то что решение бундестага было встречено аплодисментами и слезами восторга части депутатов и приглашенных гостей, ряд политиков выразили непонимание и даже протест в связи с принятием закона.
В частности, глава группы Христианско-социального союза в бундестаге Герда Хассельфельд выразила недоумение, выступая на дебатах
Не представленная в бундестаге партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" назвала принятие закона "социальной ошибкой" и нарушением "буржуазно-консервативных ценностей". По словам вице-председателя партии Александера Гауланда, "Альтернатива для Германии" планирует направить иск в конституционный суд в связи с легализацией однополых браков.