При атаке "Талибана"* на КПП в Афганистане погибли шесть полицейских

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. По меньшей мере шесть полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на контрольно-пропускной пункт в провинции Фарах на западе Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Как сообщил представитель полиции Экбал Бахер, в четверг поздно вечером боевики напали на контрольно-пропускной пункт в районе Шеб Кох. По его данным, в результате столкновения с полицейскими были убиты пять боевиков, еще девять получили ранения.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.

*террористическая группировка, запрещенная в России