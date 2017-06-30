При атаке "Талибана"* на КПП в Афганистане погибли шесть полицейских

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. По меньшей мере шесть полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на контрольно-пропускной пункт в провинции Фарах на западе Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.
*террористическая группировка, запрещенная в России