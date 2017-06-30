Миротворческая миссия ООН в Кот-д'Ивуаре завершает работу

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Миротворческая миссия ООН в Кот-д'Ивуаре, которая была развернула 13 лет назад, завершает свою работу в пятницу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Уход миссии ООН в Кот-д'Ивуаре (МООНКИ) указывает на значительный прогресс, который был достигнут в стране на пути к миру, стабильности и экономическому процветанию", — заявила спецпредставитель генсека ООН в стране Айчатоу Миндаоудоу (Aichatou Mindaoudou).

Миссия ООН в Кот-д'Ивуаре (МООНКИ) была развернута в стране в апреле 2004 года для содействия осуществления сторонами мирного соглашения 2003 года по окончанию ивуарийской гражданской войны. Впоследствии ее мандат несколько раз продлевался и дорабатывался, в частности — после прошедших в 2010 году президентских выборов и последовавшего за ними политического кризиса. Миссия осталась в стране для поддержки нового ивуарийского правительства.

В конце апреля 2016 года Совет Безопасности ООН снял санкции с Кот д'Ивуара и постановил полностью вывести из страны в 2017 году миссию всемирной организации. Санкционные меры были введены резолюцией 1572 в 2004 году, которая установила частичное оружейное эмбарго, запрет на поездки и заморозку счетов.