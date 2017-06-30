Захарченко: в Киеве не с кем договариваться по урегулированию в Донбассе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что в Киеве пока не с кем договариваться по урегулированию ситуации в Донбассе, но такой диалог возможен в будущем.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики заявили о независимости. В ответ новые власти Украины в апреле начали против них военную операцию, жертвами конфликта стали уже более десяти тысяч человек.