Захарченко: в Киеве не с кем договариваться по урегулированию в Донбассе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что в Киеве пока не с кем договариваться по урегулированию ситуации в Донбассе, но такой диалог возможен в будущем.

"В Киеве не с кем разговаривать. Я не вижу людей, которые могут адекватно вести какой-либо диалог. Но эта ситуация может измениться в ближайшее время: если кто-то новый появится (новый лидер Украины — ред.) или изменится настроение политического лидера Украины. В этом случае, возможно, диалог произойдет", — заявил Захарченко журналистам во время рабочего визита в Ростов-на-Дону.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики заявили о независимости. В ответ новые власти Украины в апреле начали против них военную операцию, жертвами конфликта стали уже более десяти тысяч человек.