Киссинджер: Россия и США смогут найти общее видение будущего планеты

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия и США рано или поздно убедятся, что им необходимо действовать сообща, и смогут найти общее видение мира, который хотят создать в будущем, придут к диалогу, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

"Я всегда был убеждён, за счёт опыта во многих кризисных ситуациях, что в итоге Россия и США убедятся в том, что им необходимо действовать сообща", — сказал Киссинджер, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.

По его словам, "сейчас мы, конечно, можем перечислить причины для недовольства, сложности, современные технологии оказывают влияние на разные страны".

"Вопрос будет следующим: найдём ли мы такое видение мира, который мы хотим создать в будущем, придём ли мы к форме диалога, который мы сможем поддерживать?" — добавил Киссинджер.

"Я оптимистично смотрю в будущее, я считаю, что такая возможность есть. Я оптимистично воспринимаю эту ситуацию, поскольку мир глобализовался, поскольку все большее влияние оказывают новые технологии. С учётом исторических позиций, прошлого каждой из стран, я думаю, что мы можем находиться в начале следующего этапа в российско-американских отношениях", — подчеркнул он.

По его словам, нужно исходить из такого посыла, что мир стремится к конструктивной эволюции, при которой ни одна страна не будет направлять свои усилия на подрыв деятельности другой страны или на получение преимущества, а, наоборот, будет направлять свои усилия на достижение результата сотрудничества.

"В таком духе я всегда пытался действовать. Такое отношение мы должны принять, если мы хотим говорить о будущем, которое есть у каждой страны", — сказал Киссинджер.