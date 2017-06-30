Emirates и Etihad приветствуют новые меры безопасности США

ДУБАЙ, 30 июн — РИА Новости. Эмиратские авиакомпании будут сотрудничать с США в имплементации новых инструкций безопасности, сообщили представители авиакомпаний Emirates и Etihad, пишет издание Arabian Business. © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк В "Домодедово" прокомментировали требования США к мерам авиабезопасности

В среду США объявили о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США. Как поясняло министерство внутренней безопасности, расширенные меры по проверке пассажиров и их персональных электронных устройств на наличие взрывчатки коснутся 180 авиакомпаний и более 2 тысяч авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.

Новые инструкции могут привести к отмене запрета на провоз крупных электронных устройств в салоне самолётов, летающих в США, который был введён ранее. После введения этого запрета и визовых ограничений Emirates заявила о падении спроса на рейсы в США.

По словам главы Emirates Тима Кларка, новые инструкции смогут стать альтернативой запрету на электронные устройства на борту.

"Снятие запрета на пронос ноутбуков и других электронных устройств на борт будет хорошей новостью для наших пассажиров, летающих в США",- сказал он, отметив, что авиакомпания будет сотрудничать с США для скорейшей реализации новых инструкций на рейсах в США.

По словам представителя Etihad, авиакомпания также будет сотрудничать с США так, чтобы "реализовать новые инструкции и они привели бы к отмене запрета на пронос персональных электронных устройств в салон самолета".