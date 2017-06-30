Глава ДНР назвал "формулу Макрона" по Донбассу бесперспективной

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (267)

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал бесперспективной "формулу Макрона", предложенную для урегулирования в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июня после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о достижении договоренности подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

"Я думаю, это абсолютно бессмысленно. Все, что необходимо, прописано в Минских соглашениях: комплексы мер и все условия разрешения конфликта. Придумывать что-то новое считаю нецелесообразным, перспективы оцениваю как нулевые", — заявил Захарченко во время рабочего визита в Ростов-на-Дону.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается.

В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.