Источник сообщил дату встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Архивное фото

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Архивное фото

БАКУ, 30 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна состоится 11 июля в австрийском Мауэрбахе, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.

Ранее министр иностранных дел Армении Налбандян заявил, что не исключает в ближайшем будущем встречи со своим азербайджанским коллегой Мамедъяровым. По его словам, встреча может состояться в июле. В МИД Азербайджана заявили РИА Новости о готовности к встрече и выразили надежду на субстантивные переговоры.

"Министрам иностранных дел двух стран предложено встретиться в рамках неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ, которая пройдет 11 июля в австрийском Мауэрбахе. Ожидается, что посредники по урегулированию нагорно-карабахского конфликта также примут участие во встрече", — сказал собеседник агентства.