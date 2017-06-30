В Южном Судане голод угрожает почти двум миллионам человек

ЖЕНЕВА, 30 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Голод по-прежнему угрожает населению Южного Судана, как минимум 1,7 миллиона человек находятся на грани голодания, заявил журналистам в пятницу глава отделения Федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Южном Судане Майкл Чарльз.

"У нас до сих пор есть 6 миллионов человек без продовольственной безопасности. Так что прекращение голода в Южном Судане это сомнительная и ненадежная победа. На грани голода остаются 1,7 миллиона человек", — сказал он.

По его словам, о прекращении голода в Южном Судане было объявлено 21 июня, однако это не означает, что угроза была полностью снята: во многих местах люди остаются на грани голода, и стороны конфликта должны предоставить гуманитарным работникам доступ во все районы страны для продолжения работы.