Китай сделал представление США из-за продажи оружия Тайваню

ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай сделал решительное представление США в связи с решением американской стороны поставить Тайваню оружие на 1,4 миллиарда долларов, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

В четверг в госдепартаменте заявили, что США продадут Тайваню оружие на 1,4 миллиарда долларов, но не откажутся от политики "одного Китая". Речь идет о первой такого рода сделке с Тайванем со стороны нынешней администрации Дональда Трампа. В этот же день США включили в санкционный список несколько китайских компаний, обвинив их в связях с КНДР.

"Китай уже сделал американской стороне представление здесь – в Пекине, и в Вашингтоне. Тайвань – неотделимая часть территории Китая. Продажа оружия американской стороной Тайваню является серьезным нарушением международного права и основополагающих принципов международных отношений", — завил Лу Кан.

Лу Кан призвал американскую сторону прекратить подобные действия, чтобы избежать негативного влияния на сотрудничество двух стран в других важных сферах.