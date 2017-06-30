Меркель заявила, что голосовала против закона об однополых браках

Канцлер Германии Ангела Меркель во время голосования по вопросу принятия закона об однополых браках в Бундестаге

Канцлер Германии Ангела Меркель во время голосования по вопросу принятия закона об однополых браках в Бундестаге

БЕРЛИН, 30 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что голосовала против закона о легализации однополых браков, так как в ее представлении брак – это союз мужчины и женщины. Об этом она заявила журналистам в бундестаге сразу после голосования, заявление канцлера в прямом эфире транслировал телеканал N24.

Бундестаг несколькими минутами ранее принял законопроект о "браке для всех".

"Что касается вопроса брака, то мое убеждение, что в шестой статье Основного закона говорится о браке между мужчиной и женщиной. И эта убежденность привела к тому, я считаю, что мы должны принимать этот вопрос, о возможности однополых браков, как "решение по совести". Для меня брак в Основном законе – это брак между мужчиной и женщиной, и поэтому сегодня я голосовала против этого законопроекта", — сказала Меркель.

По словам канцлера, принятию закона предшествовала "долгая, интенсивная и очень эмоциональная дискуссия", в том числе лично для нее. Меркель выразила надежду, что благодаря принятию закона будет сделан шаг по направлению "к социальному миру и единству".