В "Шереметьево" не комментируют требования США по новым мерам безопасности

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В столичном аэропорту "Шереметьево" не комментируют детали требований властей США по дополнительным мерам авиабезопасности, отмечая, что информация носит закрытый характер; аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

В среду США объявили о введении новых мер безопасности , касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США. Как поясняло министерство внутренней безопасности, расширенные меры по проверке пассажиров и их персональных электронных устройств на наличие взрывчатки коснутся 180 авиакомпаний и более двух тысяч авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.

В ночь на пятницу агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности США сообщило, что авиалинии, которые не будут соответствовать новым мерам безопасности США, могут быть оштрафованы или потерять разрешение на совершение полетов в страну.

"Информация носит внутренний характер. МАШ работает в штатном режиме", — сообщили в "Шереметьево", не раскрыв подробностей.