В "Шереметьево" не комментируют требования США по новым мерам безопасности

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В столичном аэропорту "Шереметьево" не комментируют детали требований властей США по дополнительным мерам авиабезопасности, отмечая, что информация носит закрытый характер; аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
В ночь на пятницу агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности США сообщило, что авиалинии, которые не будут соответствовать новым мерам безопасности США, могут быть оштрафованы или потерять разрешение на совершение полетов в страну.
"Информация носит внутренний характер. МАШ работает в штатном режиме", — сообщили в "Шереметьево", не раскрыв подробностей.