"Миллионы тонн": Трамп рассказал о запросах Украины по поставкам угля

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп рассказал о перспективах поставок угля из США на Украину.

"Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас", — сказал Трамп, выступая в Минэнерго.

По словам американского лидера, Вашингтон готов удовлетворить запросы не только Киева, но и других стран.

Вопрос поставок угля был одним из основных на встрече Трампа с украинским президентом Петром Порошенко на прошлой неделе. После переговоров Порошенко заявил, что Киев рассчитывает на американское топливо.

"Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе", — отметил политик в интервью Fox News.

Перспективы для Киева

Намерение Киева покупать уголь в США эксперты считают политическим. Так, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев считает, что украинцы не смогут быстро заменить многолетних надежных партнеров.

"Ценообразование и логистику еще никто не отменял. Законы экономики таковы, что даже если далекие страны-поставщики заинтересованы в рынке сбыта и готовы какое-то время демпинговать цены, то рано или поздно захотят окупить дополнительные затраты", — подчеркнул сенатор, добавив, что все расходы в конечном итоге оплатят потребители — простые украинцы.

В свою очередь, заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что слова Порошенко о поставках угля из США были определенным "реверансом" в сторону Трампа.

"Соединенным Штатам сейчас просто некуда поставлять те свободные объемы угля и газа, которые у них в последнее время появились. И предложение Порошенко — это "жест хорошего тона" в отношении администрации Трампа", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik после переговоров двух президентов.

По мнению Белогорьева, Украина неминуемо столкнется с проблемами при доставке украинского угля и газа.

"Основная проблема поставок СПГ американского или катарского — какого угодно — на Украину заключается в том, что Босфор и Дарданеллы — это одни из самых перегруженных проливов в мире. Кроме того, Босфор проходит через многомиллионный Стамбул, в связи с этим там действуют очень жесткие ограничения по безопасности перевозок. И газовозы, перевозящие СПГ, под эти критерии, прямо скажем, не подходят", — пояснил он свою мысль, подчеркнув, что США не смогут поставлять топливо прямиком на украинское побережье.

Только не в России

Украинские власти не раз отмечали, что не намерены покупать уголь в России.

"Ни одна государственная компания не покупает уголь у страны-агрессора", — заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.

Он также отметил, что власти принимают все меры для диверсификации поставок и замещают дефицитный уголь на другие виды топлива.

В начале прошлой недели Гройсман заверил украинцев, что страна стабильно пройдет будущий отопительный сезон. В свою очередь, глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что Украина накопила 2,7 миллиона тонн угля и 10,8 миллиарда кубометров газа.

Донбасс потерян

В последние годы основную часть угля Украина получала из Донбасса. Однако в конце января группа бывших участников военной операции, в числе которых были и депутаты Верховной рады, заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными ДНР и ЛНР незаконна, а все товарные перевозки являются контрабандой.

Пятнадцатого марта Совет нацбезопасности и обороны ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса. Ограничения будут действовать до тех пор, пока предприятия, находящиеся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся по украинскую юрисдикцию.

В ответ власти самопровозглашенной ДНР объявили о полном разрыве торговых отношений с Киевом.

"Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать (Киеву — ред.) — ни уголь, ни металл, ни известняк", — заявил тогда глава республики Александр Захарченко.

Куда пойдет уголь Донбасса

В марте Захарченко также заявил, что власти намерены переориентировать поставки угля на Россию.

"Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее? Она уходила в Россию. Да, это нелегкий процесс. Он займет до трех месяцев. Сегодня (15 марта. — Прим. ред.) первые 95 вагонов уже ушли. Это пробная партия", — отметил он.

В среду Захарченко рассказал, что ДНР намерена расширить свои торговые связи.

Мы сейчас нашли новые контракты и подписали контракты со многими странами Европы, и не только с Европой, а и с Турцией, поэтому продажи угля других марок тоже пойдут", — отметил он в ходе прямой линии с жителями Донбасса.