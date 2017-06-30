Число погибших при возгорании бензовоза в Пакистане достигло 190 человек

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Число погибших в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистана в минувшее воскресенье увеличилось до 190 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя властей города Бахавалпур Рао Таслима Ахмада.

Ранее сообщалось о 173 погибших. По словам Ахмада, 17 человек скончались в больнице от полученных ожогов. Он добавил, что некоторые из жертв пожара до сих пор находятся в больнице в критическом состоянии.

Пожар произошел в провинции Пенджаб в воскресенье утром. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины.