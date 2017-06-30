МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Газета Wall Street Journal утверждает, что хакеры, у которых могла оказаться электронная переписка Хиллари Клинтон, предположительно, искали посредника, чтобы передать ее Майклу Флинну, бывшему советнику президента Дональда Трампа.

Издание со ссылкой на источники, близкие к расследованию дела о "российском вмешательстве", сообщает, что данная информация содержится в докладах неназванных спецслужб.

По мнению издания, упомянутым посредником может быть республиканец-энтузиаст Питер Смит, который вел независимое расследование по поводу 33 тысяч писем, которые Клинтон стерла со своего частного сервера. Смит считал, что в действительности эта переписка оказалась у хакеров, хотя официальные лица в США заявляли, что никаких свидетельств о взломе личной почты Клинтон не существует.

Газета сообщает, что Флинн, возможно, был причастен к поискам уничтоженной почты Клинтон, хотя никаких доказательств этого, кроме некоторых косвенных намеков в письмах и заявлениях Смита, не существует.

В начале мая Смит заявил изданию, что хакеры прислали ему якобы принадлежащую Клинтон переписку, однако он не был уверен в ее подлинности и посоветовал переслать письма Wikileaks. Всего, по словам энтузиаста, он обнаружил пять хакерских группировок, которые заявляли, что располагают перепиской Клинтон, причем две из них якобы были российскими, хотя никаких конкретных доказательств в причастности их к РФ не приводится.

Флинн и Белый дом отказались комментировать материал издания. Сам Смит скончался 14 мая в возрасте 81 года, менее чем через две недели после разговора с журналистами.

Флинну пришлось уйти в отставку в результате волны обвинений в связях с РФ, в частности, в проведении бесед с послом России в США Сергеем Кисляком.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".