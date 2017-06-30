МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Австралии создают спецподразделение для ведения кибервойны, которое будет заниматься защитой военных объектов страны от хакерских атак, а также подготовкой собственных нападений на иностранные силы, передает телеканал ABC.

По данным телеканала, подразделение, работа которого начнется в ближайшие дни, станет центральной частью операций Австралии в области обороны.

"Основная цель кибервойны заключается в том, чтобы не дать вооруженным силам врага достичь начала сражения", — заявил профессор университета Нового Южного Уэльса Грег Остин.

Как сообщает телеканал, сперва в состав подразделения войдут 100 человек, за 10 последующих лет количество сотрудников должно увеличиться до 900 человек. Помимо военного персонала, в состав подразделения также войдут госслужащие.

Главной целью спецподразделения станет определение наиболее значимых иностранных целей и подготовка к совершению собственных атак.

"Это результат меняющегося характера современного конфликта", — приводит агентство Рейтер заявление австралийского министра по кибербезопасности Дэна Техана. По его словам, мировое влияние демонстрирует необходимость борьбы с иностранными хакерами. "Мы должны удостовериться, что мы охраняем мам и пап, малые предприятия, крупные предприятия, правительственные ведомства и агентства", — добавил он.