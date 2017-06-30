В Лас-Вегасе мужчина устроил стрельбу в больнице

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пациент открыл стрельбу в одной из больниц Лас-Вегаса, ранил двух человек, после чего покончил с собой, пишет газета Las Vegas Review-Journal.

Представитель полиции сообщила, что зарегистрированный в поликлинике мужчина попросил принять его без очереди, а после отказа начал стрелять.

Стрельба происходила в одном из кабинетов учреждения, где находились около десяти человек. Вооруженный мужчина ранил двух сотрудников из числа медицинского персонала, они госпитализированы, их жизни вне опасности. Еще два человека получили травмы в результате возникшей паники.

Согласно информации на своем сайте, клиника специализируется на купировании болевых синдромов с помощью акупунктуры, ароматерапии, массажа и молитв.

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