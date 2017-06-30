Работа над ошибками: сенат США исправил законопроект о санкциях против РФ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американские сенаторы исправили технические погрешности в законопроекте о новых антироссийских санкциях, сообщает агентство Рейтер. Скорректированный документ направлен в палату представителей.

В чем проблема

Сенат еще в середине июня подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению санкций в отношении России. После этого документ направили на утверждение палаты представителей, однако там возникли проблемы.

Республиканское большинство в нижней палате конгресса направило документ, одобренный сенатом, в комитет по международным делам. Недовольство вызвало нарушение формальной процедуры внесения законопроекта.

Согласно американской Конституции, палата представителей должна первой вносить и принимать законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов страны. Рассматриваемый же документ вопреки закону сначала одобрил сенат.

Тогда нарушения процедуры признал и член палаты представителей конгресса Кевин Маккарти.

"Без значительных поправок"

"Проблема в том, что сенат сплоховал", — заявил конгрессмен журналистам.

В четверг сенатор Бен Кардин рассказал журналистам, что "технический вопрос" был урегулирован без значительных поправок в законопроекте.

По данным агентства Блумберг, исправленный документ уже передали в палату представителей.

Детали поправок, которые внесли в законопроект сенатора, не уточняются. Однако первоначально документ содержал ряд пунктов, направленных против России.

Так, сенаторы предлагают сократить максимальный срок рыночного финансирования банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Кроме того, проект предусматривает, что президент США может принять меры в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.

Отдельным пунктом значится стремление США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".

Позиция России и ЕС

В середине июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не хочет вступать в санкционное противостояние с США.

"Что касается очередных санкционных устремлений наших коллег: нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор", — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков предложил оценивать не намерения американских политиков, а конкретные действия.

"Потому что там такое количество планов и устремлений декларируется в последнее время в Вашингтоне, что за всем и не уследишь", — добавил пресс-секретарь президента.

Против планов США выступили и в ЕС. Особое недовольство в Европе вызвал пункт о "Северном потоке — 2", о противодействии которому говорится в законопроекте.

Так, например, глава немецкого МИД Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн выступили с совместным заявлением, в котором обвинили США в попытке убрать с рынка своего главного конкурента. Политики отметили, что энергоснабжение Европы — дело самой Европы, а не Вашингтона.

"Кто и как поставляет нам энергоресурсы, мы решаем в соответствии с рыночными правилами открытости и конкуренции", — заявили европейские чиновники.

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил РИА Новости, что США не координировали с Евросоюзом возможное введение новых санкций в отношении России.

Позиция Трампа

На прошлой неделе газета Washington Post сообщила, что администрация президента США намерена выступить против ряда положений одобренного сенатом законопроекта о санкциях.

Источник издания уточнил, что Белый дом выступает против пунктов, которые могут быть рассмотрены как ущемление полномочий главы государства. Особое беспокойство вызывает процесс рассмотрения решения конгрессом, который может позволить блокировать отмену санкций президентом.

О планах администрации смягчить законопроект о новых санкциях писала и New York Times. Газета отмечает, что чиновники уже обсуждают этот вопрос с палатой представителей конгресса.

"Белый дом предпринимает меры, чтобы палата представителей ослабила законопроект…, который позволяет конгрессу блокировать в будущем любые шаги президента США Дональда Трампа по снятию каких-либо санкций в отношении Москвы", — пишет издание издание.

Журналисты отмечают, что Белый дом намерен помешать "неуклюжей и наносящей политический урон" борьбе вокруг права вето между администрацией Дональда Трампа и конгрессом, который контролируют однопартийцы президента.