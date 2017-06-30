В Хитроу задержали девушку, подозреваемую в подготовке теракта

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Полиция Британии задержала в лондонском аэропорту "Хитроу" 21-летнюю девушку по подозрению в подготовке терактов, сообщается на сайте Скотланд-Ярда.

"Девушка была задержана в аэропорте "Хитроу" по подозрению в преступления, связанных с терроризмом", — говорится в сообщении.

Сообщается, что девушка, проживающая на севере Лондона, была задержана в четверг вечером после того, как ее самолет, прибывший из Стамбула, приземлился в аэропорту. Она была доставлена в полицейский участок на юге Лондона.

Также на сайте полиции сообщается, что правоохранительные органы провели обыски по двум адресам на севере Лондона.

Как сообщили правоохранители, задержание имеет отношение к событиям в Сирии.

За последние несколько месяцев в Британии произошло несколько терактов. Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. В Манчестере 22 мая произошел теракт во время концерта американской певицы Арианы Гранде, а 22 марта в Лондоне произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения — террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.

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