ЛОНДОН, 30 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британская Партия независимости (UKIP) продолжит добиваться скорейшего выхода Британии из ЕС, заявила в интервью РИА Новости потенциальный претендент на пост лидера партии Элизабет Джонс.

"UKIP должна напомнить о том, что ради Brexit она не стала на выборах составлять конкуренцию парламентариям-сторонникам Brexit. И сейчас наступило время вернуть долг и ускорить процесс! UKIP хочет Brexit! Хватит медлить! Премьер-министр Тереза Мэй потратила впустую год, а потом инициировала ненужные выборы. И сейчас она все еще виляет. К настоящему моменту межпартийная делегация должна еженедельно разрабатывать условия Brexit, а вместо этого мы слушаем скучные речи премьера, которые никуда не ведут. Покажите нам результаты переговоров вашей команды. Мы платим политикам за это. Премьер превратила движение за Brexit в оргию дебатов, которые наши проевропейские СМИ охотно поддерживают в надежде избежать Brexit", — отметила Джонс.

"Увы, UKIP может работать только с теми игроками, которые у нее есть, и наш главный великий оратор Найджел Фарадж должен быть постоянно готов выступать перед большими толпами, как он делал в Клэктоне, Гримсби и Донкастере, без необходимости садиться на хвост поп-звездам, как это делал Джереми Корбин (лидер лейбористов – ред.) в Гластонбери. Фарадж является очень ценным активом, которому нет замены. Он должен выступать, доносить до людей прямолинейный призыв, как Трамп делал в США, заявляя, что рабочие места в США были брошены на алтарь глобализма", — считает Джонс.

По ее словам, британцы голосовали за Brexit из-за ощущения бессилия, бесправия, им, убеждена Джонс, надоело слушать указания "коррумпированного, надгосударственного органа, набивающего себе карманы".

"И, несмотря на этот ясный посыл, мы пока ни в чем не выиграли от Brexit, поскольку по-прежнему тесно связаны с ЕС в результате отсутствия действий со стороны слабого премьера. UKIP должна ясно донести свой посыл, что мы еще не вышли из ЕС, и если все будет так, как хотят СМИ и премьер-министр, мы никогда полностью и не выйдем", — отметила Джонс.

"Отмените акт о европейских сообществах, а потом ведите переговоры. Запретите въезд гражданам ЕС без визы и используйте систему баллов, которая работает сейчас в отношении неевропейских граждан", — подчеркнула она.