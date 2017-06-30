США
30.0630 июня07:20МСК
USD59.09-0.46
EUR67.50-0.19
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Британский политик рассказала, кто понес самые большие потери на выборах

Сюжет:
Парламентские выборы в Британии (164)
07:1430.06.2017
(обновлено: 07:19 30.06.2017)
0331
© личный архив Элизабет ДжонсЧлен британской Партии независимости Элизабет Джонс. Архивное фотоЧлен британской Партии независимости Элизабет Джонс. Архивное фото
© личный архив Элизабет Джонс

ЛОНДОН, 30 июн – РИА Новости, Мария Табак. Самые серьезные потери на досрочных выборах в Великобритании понесла Шотландская национальная партия (SNP), заявила в интервью РИА Новости член Независимой партии (UKIP), потенциальный претендент на пост лидера партии Элизабет Джонс.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Парламент Великобритании выразил доверие правительству Терезы Мэй

"Давайте сразу обозначим, что самые большие потери на выборах понесла Шотландская национальная партия: она потеряла 21 из 56 мандатов, потеряла бывшего лидера Алекса Салмонда и заместителя лидера Ангуса Робертсона. Жесткий лидер партии Никола Стерджен вынуждена была убрать идею проведения нового референдума о независимости в дальний ящик, по крайней мере, до тех пор, пока переговоры по Brexit не завершатся. В результате сама идея существования партии была спущена в трубу, для лидера партии подобное объявление очень вредоносно, и само будущее партии может оказаться под угрозой. SNP пострадала больше всех, интересно, как она будет привлекать финансирование", — сказала Джонс.

По мнению политика, провал Консервативной партии, инициировавшей выборы, чтобы усилить свои позиции в парламенте, а вместо этого сильно ослабившей их, привел к тому, что власть премьер-министра Терезы Мэй была подорвана.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Лидер британских лейбористов впервые опередил Мэй по популярности

"Очевидно, что она (Мэй) не соответствует своей задаче, ей повезло, что ее поддержала очень крепкий лидер Демократической юнионистской партии Арлен Фостер, которая, я надеюсь, будет играть важную роль", — считает Джонс.

Либерал-демократы, в свою очередь, также не смогут стать влиятельной парламентской фракцией, убеждена она.

"Они будут в лучшем случае переливать воду, не имея никакого влияния в парламенте, разве только в качестве группы против Brexit", — отметила представитель UKIP.

"Теперь давайте посмотрим на химеру. Если для лейбористов было неважным или приемлемым проиграть с небольшим отрывом, то тогда их легко порадовать", — отметила Джонс.

Королева Великобритании Елизавета II перед выступлением в Палате лордов британского парламента
© AFP 2017 / Leon Neal
Без царя в голове. По репутации британского премьера бьет все подряд

Комментируя отсутствие успехов своей партии – UKIP не получила на выборах ни одного мандата – Джонс сказала, что этому есть несколько причин. Первая из них – падение уровня поддержки и внутренние кризисы, связанные с частой сменой лидеров. Кроме того, отметила она, задачей UKIP было добиться Brexit и после того, как именно так проголосовал британский народ на референдуме в прошлом году, в партии образовался вакуум.

"Также UKIP потратила очень много денег в ходе предвыборной кампании 2015 года, и нынешние выборы стали для нее нежеланным финансовым бременем. Кроме того, UKIP во имя того, чтобы Brexit произошел, обязалась не участвовать в выборах против парламентариев, поддерживающих выход из ЕС. И она выполнила свое обещание, хотя многим сторонникам UKIP в итоге не за кого было голосовать. UKIP спасла консерваторов и тем самым Brexit", — рассказала Джонс.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выходит из официальной резиденции на Даунинг стрит. 9 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Британия после выборов: сумеет ли Мэй удержать курс на "жесткий" Brexit

"Результат выборов свидетельствует о том, что ни одна партия не впечатлила голосующих. Это были опущенные вниз большие пальцы", — подвела итог политик.

На вопрос о том, будет ли она все-таки выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии, Джонс ответила уклончиво: "Я еще не решила, буду ли я выдвигать свою кандидатуру в лидеры партии, и у меня есть время решить до 28 июля".

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена