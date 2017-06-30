ЛОНДОН, 30 июн – РИА Новости, Мария Табак. Самые серьезные потери на досрочных выборах в Великобритании понесла Шотландская национальная партия (SNP), заявила в интервью РИА Новости член Независимой партии (UKIP), потенциальный претендент на пост лидера партии Элизабет Джонс.

"Давайте сразу обозначим, что самые большие потери на выборах понесла Шотландская национальная партия: она потеряла 21 из 56 мандатов, потеряла бывшего лидера Алекса Салмонда и заместителя лидера Ангуса Робертсона. Жесткий лидер партии Никола Стерджен вынуждена была убрать идею проведения нового референдума о независимости в дальний ящик, по крайней мере, до тех пор, пока переговоры по Brexit не завершатся. В результате сама идея существования партии была спущена в трубу, для лидера партии подобное объявление очень вредоносно, и само будущее партии может оказаться под угрозой. SNP пострадала больше всех, интересно, как она будет привлекать финансирование", — сказала Джонс.

По мнению политика, провал Консервативной партии, инициировавшей выборы, чтобы усилить свои позиции в парламенте, а вместо этого сильно ослабившей их, привел к тому, что власть премьер-министра Терезы Мэй была подорвана.

"Очевидно, что она (Мэй) не соответствует своей задаче, ей повезло, что ее поддержала очень крепкий лидер Демократической юнионистской партии Арлен Фостер, которая, я надеюсь, будет играть важную роль", — считает Джонс.

Либерал-демократы, в свою очередь, также не смогут стать влиятельной парламентской фракцией, убеждена она.

"Они будут в лучшем случае переливать воду, не имея никакого влияния в парламенте, разве только в качестве группы против Brexit", — отметила представитель UKIP.

"Теперь давайте посмотрим на химеру. Если для лейбористов было неважным или приемлемым проиграть с небольшим отрывом, то тогда их легко порадовать", — отметила Джонс.

Комментируя отсутствие успехов своей партии – UKIP не получила на выборах ни одного мандата – Джонс сказала, что этому есть несколько причин. Первая из них – падение уровня поддержки и внутренние кризисы, связанные с частой сменой лидеров. Кроме того, отметила она, задачей UKIP было добиться Brexit и после того, как именно так проголосовал британский народ на референдуме в прошлом году, в партии образовался вакуум.

"Также UKIP потратила очень много денег в ходе предвыборной кампании 2015 года, и нынешние выборы стали для нее нежеланным финансовым бременем. Кроме того, UKIP во имя того, чтобы Brexit произошел, обязалась не участвовать в выборах против парламентариев, поддерживающих выход из ЕС. И она выполнила свое обещание, хотя многим сторонникам UKIP в итоге не за кого было голосовать. UKIP спасла консерваторов и тем самым Brexit", — рассказала Джонс.

"Результат выборов свидетельствует о том, что ни одна партия не впечатлила голосующих. Это были опущенные вниз большие пальцы", — подвела итог политик.

На вопрос о том, будет ли она все-таки выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии, Джонс ответила уклончиво: "Я еще не решила, буду ли я выдвигать свою кандидатуру в лидеры партии, и у меня есть время решить до 28 июля".