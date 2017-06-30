В Японии начался судебный процесс против экс-руководства АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 30 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Первый судебный процесс против трех бывших руководителей компании ТЕРСО – оператора АЭС "Фукусима-1", который определит степень их уголовной ответственности за произошедшую в 2011 году аварию на станции, начался в Японии.

Суд должен будет решить, стал ли причиной аварии человеческий фактор, а именно недобросовестное отношение руководства к мерам безопасности на случай цунами, или катастрофа произошла исключительно из-за стихии.

В пятницу перед Токийским окружным судом предстали бывший председатель совета директоров Цунэхиса Кацумата и два бывших вице-президента компании Итиро Такэкуро и Сакаэ Муто.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" 14 тысяч жителей пострадавших районов подали иск на 42 членов бывшего руководства компании-оператора. Однако в сентябре 2014 года прокуратура отказала в возбуждении дела, посчитав, что компания не могла предугадать масштабы стихийного бедствия, результатом которого стала авария, так как цунами 2011 года превзошло все существовавшие прогнозы. В частности, известно, что ученые прогнозировали максимальную высоту цунами в этом районе на уровне 1,5 метров, защитные сооружения были рассчитаны на 5 метров, а в действительности на станцию обрушилось 14-метровое цунами.

Однако в июле 2015 года независимая судебная коллегия не согласилась с таким решением прокуратуры, признав рассмотрение дела в суде обоснованным, и в феврале 2016 года подала иск в суд.

Против трех экс-руководителей выдвигаются обвинения в "профессиональной небрежности, повлекшей физический ущерб и смерть людей". Как ожидается, рассмотрение дела может занять несколько месяцев.