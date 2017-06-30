БАНГКОК, 30 июн – РИА Новости. Четыре китайских туриста и погонщик слона пострадали на острове Пхукет в Таиланде при нападении собаки на двух слонов, на которых они ехали, сообщает в пятницу интернет-издание Phuket News.
Оба слона побежали от нее и в панике поскользнулись, упав на землю и сбросив седоков. Один из двух погонщиков – махутов получил травму спины, все четверо туристов отделались сильными ушибами и порезами. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи, сообщает издание.