Трамп обсудил с президентом Южной Кореи ситуацию в КНДР

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином ситуацию в КНДР и новое торговое соглашение.

"Только что провёл очень хорошую встречу с президентом Южной Кореи. Обсуждены многие вопросы, включая Северную Корею и новую торговую сделку", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Just finished a very good meeting with the President of South Korea. Many subjects discussed including North Korea and new trade deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 июня 2017 г.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что планирует во время визита в США обсудить двухэтапный подход к ядерной проблеме КНДР, и призвал активизировать диалог с Пхеньяном.

По словам южнокорейского лидера, для разрешения проблемы КНДР необходим диалог. Он отметил, что надеется на откровенные и открытые дискуссии с Трампом по этому вопросу.