США не будут оглашать инструкции для авиакомпаний по мерам безопасности

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США не намерены оглашать инструкции, переданные авиакомпаниям в связи с новыми мерами безопасности, сообщили РИА Новости в министерстве внутренней безопасности США.

В среду США объявили о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США. Как поясняло министерство внутренней безопасности, расширенные меры по проверке пассажиров и их персональных электронных устройств на наличие взрывчатки коснутся 180 авиакомпаний и более двух тысяч авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.

В ночь на пятницу агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности США сообщило, что авиалинии, которые не будут соответствовать новым мерам безопасности США, могут быть оштрафованы или потерять разрешение на совершение полетов в страну.

"Мы не публикуем подробные инструкции, которые мы предоставили авиакомпаниям", — отметили в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что новые правила "относятся к авиакомпаниям с прямыми рейсами в США".

"Каждая из уведомляемых авиакомпаний будет иметь определенный период времени для проведения изменений. Мы не оглашаем сроки по соображениям безопасности", — сообщили в министерстве.