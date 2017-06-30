МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американская теннисистка Винус Уильямс стала участницей дорожного происшествия, в результате которого погиб один человек, передает "Р-Спорт" со ссылкой на TMZ.
В полиции считают, что именно Уильямс виновата в аварии, так как она нарушила правила дорожного движения. Также сообщается, что спортсменка не находилась под воздействием алкоголя или наркотических средств в момент ДТП.
Винус Ульямс, старшая сестра Серены Уильямс, является четырехкратной олимпийской чемпионкой.