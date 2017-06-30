В Аргентине нашли вторую за месяц партию нацистской атрибутики

МЕХИКО, 30 июн – РИА Новости. Федеральная полиция Аргентины обнаружила в четверг вторую за месяц партию различной нацистской атрибутики.

По словам прокурора Анибаля Брунета, предметы были найдены в лавке, торговавшей антиквариатом в районе Сан-Тельмо в Буэнос-Айресе. Среди предметов – каски, пилотки, пряжки, ножи и медали со свастикой. Прокурор распорядился конфисковать эти предметы, опечатать магазин и начать расследование, каким образом они оказались у торговца, отмечает мексиканский портал Excelsior.

В середине июня стало известно, что федеральная полиция нашла недалеко от Буэнос-Айреса нелегальный склад нацистской атрибутики — самый большой в истории южноамериканской страны.

🚔 #CABA Un local exhibía objetos con simbología nazi en el barrio porteño de San Telmo ➡️ https://t.co/q3fNLu0Exs Secuestraron 70 piezas pic.twitter.com/tiBrQwAn4b — RED 92 — LA PLATA (@RED92cadadiamas) 29 июня 2017 г.

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Всего речь шла примерно о 75 объектах, связанных с нацистами. При этом власти считают, что они ранее принадлежали высокопоставленным деятелям Германии времен Второй мировой войны.

После Второй мировой войны многие нацистские преступники бежали в Южную Америку. Наиболее известными среди них были один из ближайших помощников фюрера Адольф Эйхман. В 1960 году израильскими агентами в Аргентине он был арестован, нелегально переправлен в Израиль и затем повешен. Еще одним был Йозеф Менгеле, прозванный "ангелом смерти" концлагеря Освенцим и умерший в 1979 году в Бразилии.