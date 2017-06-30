Два гражданина Румынии на концерте в Испании украли 62 мобильных телефона

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Два гражданина Румынии украли более 60 мобильных телефонов во время концерта в Испании, потратив на это всего два часа, сообщает новостной портал Romania-Insider.

Один из предполагаемых злоумышленников пытался покинуть арену еще до окончания концерта, но был задержан полицией, которую насторожило его поведение. В рюкзаке у подозреваемого был обнаружен 41 мобильный телефон.

Через несколько минут на выходе из концертного комплекса был задержан другой молодой человек из Румынии, у которого при обыске был обнаружен 21 телефон.

Румынские граждане остаются под стражей, стражи порядка пытаются разыскать владельцев мобильных устройств, чтобы вернуть им похищенные предметы.