Роналду опубликовал первое фото своих новорожденных детей

МОСКВА, 30 июня — РИА Новости. Известный португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за мадридский "Реал", опубликовал в Instagram фотографию своих новорожденных детей.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 29 2017 в 10:09 PDT

Двух близнецов, рожденных восьмого июня от суррогатной матери, назвали Мэтью и Ева.

Ранее команда Чили по пенальти обыграла португальцев в полуфинале Кубка конфедераций. После этого Роналду, который отметился на турнире двумя забитыми мячами, покинул расположение сборной, чтобы увидеться с детьми. Таким образом, форвард не сыграет в матче за третье место против Мексики, который состоится 2 июня в Москве.