Площадь обрушения в университете в центре Донецка составила 340 "квадратов"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Площадь обрушения Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского составила 340 квадратных метров, говорится в сообщении на сайте МЧС ДНР.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Донецка обрушилось здание Университета торговли. В администрации главы ДНР заявили, что это мог быть теракт.

"Двадцать девятого июня 2017 года в центре Донецка по адресу: бульвар Шевченко, 30 (Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского) около 19.00 произошло обрушение кровли и перекрытия с третьего по первый этаж. По предварительным данным, площадь обрушения составила 340 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате обрушения нет. Причину произошедшего установит экспертная комиссия, сообщает ведомство.