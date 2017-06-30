В Румынии армейский грузовик упал в ущелье, погиб один военный

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Армейский грузовик, перевозивший военных, упал в ущелье в центральной части Румынии, один человек погиб и не менее 10 ранены, передает агентство Agerpress.

Происшествие произошло близ города Дамбовишоара в труднодоступной гористой местности. В грузовике, рухнувшем в 40-метровое ущелье, находились 13 военнослужащих.

В результате инцидента один военный погиб, 10 пострадавших доставлены в госпиталь. Спасатели пытаются извлечь еще двух военнослужащих, остающихся под обломками грузовика на дне ущелья, которые, предположительно, погибли.