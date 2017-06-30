НАТО договорилась укрепить оборонный потенциал альянса

БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Министры обороны стран-членов НАТО на заседании в четверг приняли решение по укреплению оборонного потенциала альянса, от киберпотенциала до средств ПВО и ядерного сдерживания, обсудили будущее миссии в Афганистане, которая останется в стране после 2017 года, и усиление контингента в стране.
От киберобороны до ядерного сдерживания
По словам генсека организации Йенса Столтенберга, новые цели в области сил и средств отчасти касаются укомплектования и обучения существующих военных подразделений, а отчасти — создания дополнительных подразделений, сухопутных, морских, военных и киберформирований.
Планы по укреплению обороноспособности альянс подкрепил новыми данными о росте оборонных расходов. По информации НАТО, обнародованной в четверг, в 2017 году совокупный военный бюджет альянса возрастет с 920,1 миллиарда евро в 2016 году до 945,9 миллиарда евро.
Контингент в Афганистане: в ожидании обещаний
Второй главной темой встречи стало будущее миссии "Решительная поддержка" в Афганистане. Как заявил Столтенберг после министерского заседания участников миссии, присутствие в стране сохранится и после 2017 года, и контингент будет усилен, но вопрос о его численности остается открытым.
В настоящий момент идет сбор сил для операции в Афганистане. В четверг Столтенберг сообщил, что 15 стран-участниц миссии уже сделали заявления об усилении национального контингента, но не уточнил, сколько военнослужащих они решили выделить.
Для полноты картины необходимо, в первую очередь, дождаться решения США, которые еще не определили свои стратегические цели в регионе. Как сообщил Мэттис, министерская встреча в Брюсселе позволит Вашингтону продвинуться в этом отношении. В настоящий момент военнослужащие США составляют основу контингента "Решительной поддержки" — 6,9 тысячи из 13,5 тысячи человек.
В свою очередь, министр обороны США признал, что боевой контингент НАТО, возможно, был выведен из Афганистана поспешно. "Оглядываясь назад, все согласны с тем, что мы, возможно, слишком быстро вывели войска, слишком быстро сократили численность", — заявил Мэттис.
Комментируя заявление главы Пентагона, исполняющий обязанности министра обороны страны Тарик Шах Бахрами отметил, что "международное сообщество не могло оставить свои силы в Афганистане слишком надолго".