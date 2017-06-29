Трамп объявил о новой программе по добыче нефти и газа на шельфе США

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о новой программе по разработке нефтегазовых месторождений на американском шельфе.

"Мы создаем новую программу по разработке нефти и газа на шельфе", — сказал он, выступая в министерстве энергетики.

По его словам, "это откроет доступ к энергетическим богатствам, которые находятся рядом с берегами США".

Трамп также отметил, что данная мера "позволит разблокировать дополнительные энергоресурсы, находящихся на 94% шельфовых территорий США". Он подчеркнул, что "при прежней администрации (президента Барака Обамы) большинство их них были закрыты для разработки".