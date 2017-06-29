Трамп объявил о начале строительства нефтепровода в Мексику

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о начале строительства нефтепровода из США в Мексику и о дополнительных поставках газа в Южную Корею.

"Моя администрация только что одобрила строительство нового нефтепровода в Мексику, который еще больше расширит экспорт энергоресурсов из США", — сказал президент в министерстве энергетики США, объявляя о ряде инициатив по развитию американской энергетической отрасли.

Трамп также объявил о начале переговоров между одной из американских компаний и Южной Кореей "о дополнительных поставках газа в эту страну". Он пообещал обсудить данную тему в ходе предстоящих в четверг и пятницу переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Также Трамп объявил о ряде других инициатив, в частности, по развитию атомной энергетики и угольной промышленности.