Модель Victoria's Secret обматерила Трампа

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американская модель Крисси Тейген, лицо компании Victoria's Secret, нецензурно обругала президента США Дональда Трампа в Twitter.

Возмущение Тейген вызвала запись главы государства в микроблоге, посвященная фейковым новостям.

You are 71 fucking years old. Grow. The fuck. Up. — christine teigen (@chrissyteigen) 28 июня 2017 г.

"Непутевая New York Times пишет обо мне одну лживую статью за другой. Они даже не звонят, чтобы сверить факты. Фейковое недоразумение", — написал Трамп.

Манекенщица в ответ на это сообщение в грубой форме, дважды использовав нецензурные слова, посоветовала американскому лидеру повзрослеть. "Тебе уже 71 год, пора бы вырасти", — говорится в записи Тейген.

Как сообщает US Magazine, модель не впервые пишет издевательские твиты в адрес главы государства и, по собственному признанию, очень этим гордится.

Так, в феврале 2017 года Трамп оставил в микроблоге запись о Законе о защите США от терроризма, в которой призывал "не пускать зло в страну". Тогда Тейген предложила вызвать ему такси.

Дональд Трамп не впервые становится объектом нападок со стороны американских звезд. Ранее в июне актер Джонни Депп пошутил про убийство президента. Позднее он принес извинения, однако на его слова обратили внимание в Секретной службе США. Трампу досталось и от певицы Рианны, которая в январе 2017-го назвала его "свиньей". Нецензурную брань в адрес главы государства также позволила себе Мадонна, причем сделала она это в прямом эфире, пригрозив взорвать Белый дом.