Трамп заявил, что Украина попросила у США "миллионы тонн" угля

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Украина запросила у Соединенных Штатов поставки "миллионов тонн" угля, заявил президент США Дональд Трамп.

"Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас", — сказал Трамп, выступая в минэнерго. США, по словам главы Белого дома, намерены организовать поставки топлива Украине и другим странам.

Ранее украинский президент Петр Порошенко в ходе интервью украинским телеканалам заявил, что Украина закупит два миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. Замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев назвал намерение Порошенко политическим.

В начале года украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате 17 февраля в стране ввели чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.

В 2016 году Украина получала антрацит из России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.