Иранские СМИ опубликовали фото, якобы подтверждающие гибель главаря ИГ*

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Иранское телевидение распространило снимки, которые могут быть подтверждением гибели главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Всего на сайте иранской телерадиовещательной корпорации IRIB появилось четыре фотографии — два прижизненных снимка террориста и два фото тела мужчины, похожего на него. Официального подтверждения этой информации нет.

В Минобороны России ранее сообщили, что главарь боевиков мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил России 28 мая в южном предместье Ракки. Однако в Пентагоне заявили, что не располагают подтверждением этих данных.

Представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в спецназе Корпуса стражей исламской революции ранее днем 29 июня утверждал, что у него нет сомнений в том, что террорист аль-Багдади мертв.

*Террористическая организация, запрещенная в России