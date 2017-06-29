Купившая завтрак с замглавы МВД Украины не собирается от него отказываться

КИЕВ, 29 июня — РИА Новости. Участница благотворительного аукциона, поставившая 11 миллионов гривен (около 423 тысяч долларов) на завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, Елена Фесюн опровергла сообщения о том, что отказывается от своей победы, и подтвердила, что намерена заплатить деньги.

"Да, конечно", — ответила она на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости, заданный через соцсети.

По утверждению Фесюн, она готова заплатить эту сумму. Когда состоится завтрак с Деевой, она пока не знает.

Ранее на странице электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro в Facebook появилось сообщение, что победительница аукциона заявила, что ошиблась, поставив такую большую сумму, и отказалась платить. Победителем стал следующий участник с суммой в 10 тысяч 10 гривен.

В то же время сама Фесюн сообщила украинскому сайту Strana.Ua, что недопонимание между нею и организаторами аукциона возникло из-за того, что Фесюн приобрела аукцион с Деевой не для себя, а для некоего мужчины, причем россиянина.

Также на благотворительных торгах в июне был продан за 345 долларов поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко. На обоих аукционах стартовая цена составила 3,8 доллара. Кроме того, 26 июня в системе электронных аукционов был открыт благотворительный лот "ужин с министром юстиции Павлом Петренко".

В октябре прошлого года глава МВД Украины Арсен Аваков назначил своим заместителем по вопросам евроинтеграции 24-летнюю Дееву, пояснив, что по ряду функций она выигрывает у него самого. Назначение вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете ее откровенных фотографий. Аваков заявлял, что Деева при назначении прошла спецпроверку и ряд собеседований.