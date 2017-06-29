На Украине гражданку России приговорили к 11 годам тюрьмы за работу в ДНР

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Киевский районный суд Харькова приговорил к 11 годам заключения бывшего коменданта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, гражданку РФ Ларису Чубарову с позывным "Тереза", сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Киевский районный суд Харькова признал ее виновной в участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сообщается на сайте прокуратуры.

По данным правоохранителей, Чубарова в начале 2014 года стала активной участницей харьковского "антимайдана" и участвовала в протестных акциях.

"Прокуратура доказала в суде, что в июне 2014 года женщина решила принять участие в деятельности так называемой ДНР и уехала в Донецкую область. Там она работала под руководством начальника управления контрразведки псевдоминистерства государственной безопасности "ДНР", — заявили в ведомстве.

По информации прокуратуры, Чубарова занимала должность коменданта нескольких населенных пунктов Донецкой области, находящихся под контролем ополченцев.