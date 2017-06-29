Американцы хотят, чтобы Трамп перестал вести личный аккаунт в Twitter

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Большинство американцев считают, что президенту США Дональду Трампу следует перестать пользоваться личным аккаунтом в Twitter, свидетельствуют результаты опроса Quinnipiac University.

Респондентам предложили отметить на вопрос: "На посту президента, как вы считаете, Дональду Трампу следует продолжать твитить со своего личного аккаунта Twitter или нет?". Более половины (61%) опрошенных ответили, что ему не следует продолжать пользоваться личным аккаунтом, 32% высказались "за". Еще 7% респондентов не определились с ответом.

Опрос проводился по телефону с 22 по 27 июня среди 1212 американцев. Статистическая погрешность составляет примерно 3,4 процентных пункта.