Швыдкой: для сближения России и Грузии осталось не более 10 лет

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В результате разрыва дипломатических отношений между Грузией и Россией в 2008 году проиграли обе стороны, заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на пресс-конференции в Тбилисском международном пресс-центре.

Швыдкой уверен, что для восстановления теплых отношений между Россией и Грузией осталось не более десяти лет. Российско-грузинские отношения имеют вековую историю, и было бы глупо неправильно распорядиться этим наследием, добавил он.

В Тбилиси Михаил Швыдкой проведет неформальные встречи с министром культуры и охраны памятников Грузии Михаилом Гиоргадзе, а также специальным представителем премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зурабом Абашидзе. Стороны намерены обсудить вопрос сближения народов двух стран посредством культуры и гуманитарных контактов.

"Недостаточно контактов, прежде всего, в культурно-образовательной сфере. Это связано с тем, что у людей моложе 35 лет по-другому сложилась жизнь, у них другие приоритеты, другие ценности. Тем не менее, тяготение к России существует. Спрос на Грузию в России есть — спрос на грузинскую литературу, кино, театр, кухню", — сказал Швыдкой.

Экс-министр культуры России Михаил Швыдкой находится в Тбилиси в качестве почетного гостя на Международном южнокавказском медиафоруме, в работе которого участвуют журналисты закавказских государств и российских изданий. Приветствуя гостей форума, он заявил, что особое внимание планируется уделить гуманитарному сотрудничеству, так как Швыдкой в настоящее время является председателем межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.