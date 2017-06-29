Глава МЧС ДНР заявил, что пострадавших при взрыве нет

ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Взрывное устройство, по предварительным данным, сработало в центре Донецка, пострадавших нет, заявил журналистам на месте происшествия глава МЧС самопровозглашенной ДНР Алексей Кострубицкий.

Ранее представитель аппарата главы самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что в результате теракта в центре Донецка повреждено здание университета. Позже источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что это могло произойти в результате взрыва.

"На данный момент пострадавших нет… Предварительно то, что мы видим по характеру разрушений, это было взрывное устройство", — сказал Кострубицкий.

Как сообщил на месте инцидента вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников, "здесь ориентировочно в 19.00 произошел взрыв ориентировочно от взрывного устройства", добавив, что пострадавших нет.